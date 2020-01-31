Организатор демонтажа спорткомплекса в Петербурге назвал причину гибели рабочего

Мужчина, погибший во время обрушения при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, работал без страховочного ремня, сообщил представитель «СКА-Арены» (концессионер по реконструкции и эксплуатации СКК).
«Там действительно была нарушена техника безопасности. Он работал на высоте без страховочного ремня», – сообщил представитель «СКА-Арены», передает ТАСС.
Напомним, при демонтаже крыши здания Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку и погиб. Трагические кадры попали на видео.
Председатель санкт-петербургской экспертно-консультативной комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям Владимир Улицкий сообщил газете ВЗГЛЯД, что причиной обрушения могло стать стремление сэкономить на расчетах, из-за чего не были усилены элементы защиты от обрушения.
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