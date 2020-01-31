В России госпитализированы еще два человека с подозрением на коронавирус

В России госпитализированы еще два человека с подозрением на коронавирус

31.01.2020, 19:42, Разное

Еще два человека госпитализированы на территории России с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области.

Муж и жена с признаками ОРВИ сами обратились к медикам. Супруги недавно вернулись из Китая, пишет телеграм-канал «Подъем».



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