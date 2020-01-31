Эксперт: Опросу «Левада-центра» об изменениях в Конституцию доверять нельзя

Проведенный социологами «Левада-центр» опрос представляет из себя манипуляцию, призванную дискредитировать идею изменений в Конституцию. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал исследование «Левады», согласно которому половина россиян якобы полагает, что Конституцию меняют в интересах действующего президента.

«Вопросы «Левады» задавались таким образом, что респонденты, отвечая на них, даже не понимали, что их подводят к заранее заготовленному ответу. Это такой формирующий, он же индуцированный замер общественного мнения, который на самом деле не может рассматриваться как социология. Это политически мотивированный опрос с целью получения заранее заданного результата», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Если верить «Леваде», 47% полагают, что цель поправок в Конституцию – это расширение полномочий президента. Но ведь процентов 90 опрошенных на самом деле будут счастливы, если Путин действительно расширил бы свои полномочия, – добавил Данилин. – Вот почему они ответили так, как им хотелось, чтобы было на самом деле».

«В целом же, это весьма некрасивая манипуляция со стороны «Левады», проведенная для дискредитации идеи поправок в Конституцию. Мне вот лично, например, хотелось бы, чтобы Путин остался у власти и после 2024 года, но я знаю, что поправки этого не предполагают», – посетовал Данилин.

Напомним, в пятницу «Левада-центр» опубликовал итоги опроса, согласно которым почти половина россиян (47%) полагает, что Конституцию меняют в интересах президента Путина, – «чтобы расширить его полномочия и позволить ему оставаться у власти после 2024 года». Еще 44% согласились со вторым предложенным им вариантом, что Конституцию меняют «для совершенствования системы управления государством и в интересах большинства населения страны», сообщил «Коммерсантъ».

Ранее «Леваде-центру» был присвоен статус иностранного агента за получение финансирования от структур, аффилированных с Министерством обороны США, а также целого ряда американских университетов и исследовательских центров. Так, центр в прошлом году получил более 1,7 млн рублей от иностранных НКО, о чем свидетельствует анализ отчетов «Левада-центра», размещенный на сайте Минюста России.

Данилин напомнил, что иностранный агент «Левада-центр» получает деньги из США и, соответственно, выполняет заказы, поступающие из-за океана. «Остается загадкой, отражает ли этот политически мотивированный опросник «Левада» позицию зарубежного заказчика или исследование проводилось, как говорится, от фонаря», – сказал политолог.

По словам Данилина, он не удивлен тем, что «Левада» не раскрывает, каким был подбор респондентов, какими именно методиками опроса эта социологическая служба пользуется. При этом доподлинно известен сомнительный характер самих вопросов, формулировок, которые использовал «Левада-центр», когда общался с рядовыми россиянами.

«Один из вопросов начинался фразой «есть разные мнения о том, с чем, прежде всего, связаны предложения Владимира Путина» о поправках. А одно из этих мнений гласит – опять же, по мнению составителей опроса, – «поправки, прежде всего, принимаются в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему оставаться у власти после 2024 года». Это, собственно, и вторая часть длинного вопроса и одновременно один из вариантов ответа, обратил внимание Данилин, – то есть собеседника сразу и при этом незаметно подталкивают к «правильному» ответу.

«На самом деле это вообще не социологический опрос. Так социологи не спрашивают. Если только они не хотят получить заранее уже известный им самим результат», – заключил эксперт.

«Очевидно, что «Левада-центр» все больше деклассируется, депрофессионализируется, перестает быть социологическим центром. Он все больше превращается в шарашкину контору, занятую не исследованиями, а подготовкой красивых цифр для оппозиционно настроенной аудитории», – акцентировал Павел Данилин.

Как известно, 20 января Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. 23 января Госдума единогласно приняла его в первом чтении. Согласно проекту, полномочия главы государства уменьшаются. В частности, Путин призвал наделить Госдуму правом утверждать премьера и правительство. Согласно предложению Путина, президент не сможет отклонить поддержанные депутатами кандидатуры. Глава государства предложил и ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в РФ не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

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