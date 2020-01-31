UFC жаждет денег. Реванш Нурмагомедова и Макгрегора принесет рекордный доход

После победы Конора Макгрегора над Дональдом Серроне в рамках американской лиги UFC многие эксперты пытаются прогнозировать имя будущего соперника для ирландца. Кажется боссы ведущей в США лиги ММА решили вопрос и будут настаивать на матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым.

Как уже сообщали Вести.Ru, непобедимый российский боец в октябре 2018 года выиграл у Макгрегора в чемпионском бою в легком весе. Победа была досрочно и безоговорочной, закончилась скандальным прыжком Хабиба в зрительный зал и дисквалификацией обоих участников и членов их команд. Зато бой принес UFC огромные деньги.

Теперь глава лиги Дэйна Уайт явно рассчитывает, что матч-реванш Нурмагомедова и Макгрегора превзойдет по доходам их предыдущий поединок и намерен уговорить российского чемпиона выйти в клетку против Конора. Правда, до этого Хабиб должен в апреле подраться с американцем Тони Фергюсоном.

Тем не менее, один из ведущих инсайдеров ММА в Северной Америке и комментатор боев UFC Майкл Биспинг сообщил, что Уайт в личном разговоре признался, что мечтает свести Хабиба и Конора в новом бою: "Уайт сказал мне, что первый бой показал самые высокие результаты продаж платных трансляций в истории UFC, — цитирует эксперта портал Valetudo.Ru. – И реванш будет еще более масштабным. Этот бой принесет лиге огромные деньги".

Источник: Вести

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