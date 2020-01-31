Украинскую претендентку на участие в «Евровидении» затравили из-за русского языка

Украинскую претендентку на участие в «Евровидении» затравили из-за русского языка

31.01.2020, 19:31, Новости дня

Украинские интернет-пользователи набросились с критикой на певицу Екатерину Гуменюк, выступающую под псевдонимом Ассоль, из-за русского языка. Претендентка на участие в музыкальном конкурсе "Евровидение", представляя свою песню, говорила на русском языке. Это расстроило украинцев.

Ролик, в котором артистка рассказывает о своей композиции, появился в Facebook. В нем девушка поясняет, что ее песня под названием Save It посвящена Земле и необходимости беречь планету.

Пользователи соцсети оставили нелестные комментарии к видео.

 

"Опять от Украины – человек, который не знает украинского. Позор!" – написала одна из пользователей.

"Сколько она заплатила, чтобы петь в национальном отборе? Почему на русском? – возмутилась другая зрительница. – Такая не может представлять Украину на конкурсе!"

Ранее сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила участвовать в национальном отборе на "Евровидение" артистам, которые выступали в РФ после 2014 года.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в 2020 года Нидерландах. Страна получила право на проведение "Евровидения" после того, как в 2019 году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс. От РФ в конкурсе участвовал певец Сергей Ларазев, занявший третье место.

Источник: Вести



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