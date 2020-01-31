Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Отечественному исполнителю, музыканту и композитору Валерию Сюткину запретили въезд на территорию Украины. СБУ приняло такое решение в связи с ранее озвученной певцом позицией относительно принадлежности Крыма, в результате народного референдума присоединившегося к России.

Примечательно, что весной текущего года у Валерия Сюткина был запланирован концерт в Киеве, однако поклонники теперь не смогут на нём побывать из-за проблем с въездом исполнителя на Украину. С таким предложением первым выступил украинский депутат, член партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев, заявивший, что тот, кто признаёт «аннексию полуострова» не имеет права на посещение страны. В результате проведённого СБУ расследования было выявлено, что Сюткин в одной из телепрограмм действительно допустил высказывание о «правильности аннексии», в связи с чем ему запретили посещение Незалежной.

Валерий Сюткин далеко не первый представитель российского шоу-бизнеса, для которого закрыта Украина. В «чёрном списке» находятся и его коллеги, такие как: Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Олег Газманов и другие. Среди «невъездных» даже украинки по происхождению Наташа Королёва и Лолита Милявская, уже несколько лет не имеющие возможности съездить в гости к живущим на Украине родственникам.

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