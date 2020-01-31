Хет-трик Кугрышева помог «Салавату Юлаеву» победить во Владивостоке

Хет-трик Кугрышева помог «Салавату Юлаеву» победить во Владивостоке

31.01.2020, 19:31, Новости дня

В Континентальной хоккейной лиге завершился второй матч очередного игрового дня. Во Владивостоке местный "Адмирал" принимал уфимский "Салават Юлаев" и до конца второго периода сохранял интригу. Однако в третьем тайме гости дожали дальневосточников – 6:3.

При этом юлаевцы сразу обозначили свои амбиции, когда на 2-й минуте Кугрышев открыл счет. Тем не менее Люнг восстановил равновесие, а в конце первого периода Бакош вывел хозяев вперед. Провальной для "моряков" стала 22-я минута, когда тот же Кугрышев и Крикунов изменили счет на противоположный.

Но в конце второго периода Бакош снова забил и, казалось, на перерыв команды уйдут при счете 3:3. Но с этим был не согласен Кугрышев, который сделал хет-трик и обеспечил "Салавату" минимальное преимущество перед заключительными 20 минутами игры.

Третий период гости выиграли однозначно. Сначала Крикунов сделал голевой дубль, а затем гол забил Бурмистров. Трибуны явно были огорчены, ведь фанаты "Адмирала" надеялись увидеть борьбу до конца, возможно, снятие хозяевами вратаря в надежде отыграться, но при разнице голов "+3" такого практически не бывает.

Источник: Вести



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