Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева почтила память певицы в день её рождения

Отечественная эстрадная исполнительница Юлия Началова, умершая в марте минувшего года, сегодня, 31 января, могла бы отметить 39-й день рождения. Анна Исаева, исполнявшая обязанности пиар-директора певицы, на странице в Instagram опубликовала архивное видео, тем самым почтив память знаменитости.

В кадрах обнародованного Исаевой ролика Юлия Началова в эфире «Голубого огонька» на английском языке исполняет песню, название которой переводится как «Завтра не умрёт никогда». Материал снят более 20 лет назад, то есть в начале карьеры ставшей впоследствии популярной и востребованной певицы. В подписи к посту Анна Исаева с помощью хештегов отметила дату рождения Началовой, название трека, звучащего в кадре, а также не забыла упомянуть об инициативе присвоения исполнительнице звания заслуженной артистки, чего, впрочем, в РФ ещё ни разу ни присуждали посмертно.

В комментариях многочисленные подписчики благодарят Анну Исаеву за возможность ещё раз насладиться талантом Началовой. Многие фолловеры отмечают, что несмотря на раннюю смерть, певица оставила после себя большое наследие, поэтому её память будут ещё многие годы чтить преданные фанаты.

Ранее Александр Панайотов также посвятил в соцсети публикацию коллеге и близкой приятельнице Юлии Началовой. В посте он написал, что певица продолжает жить в сердцах поклонников, друзей, родных, близких и просто неравнодушных людей.

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