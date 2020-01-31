Утрата наркотиков: врачей могут освободить от уголовной ответственности

Утрата наркотиков: врачей могут освободить от уголовной ответственности

31.01.2020, 19:30, Новости дня

МВД РФ разместило проект закона об освобождении врачей от уголовной ответственности за неумышленную утрату наркотических средств на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве пояснили, что потеря наркотических и психотропных лекарств зачастую связана с недобросовестным исполнением медиками своих служебных обязанностей, но не всегда влечет за собой попадание таких веществ в незаконный оборот.

Разработанный документ должен исключить ситуации избыточного уголовного преследования врачей, которые, к примеру, просто случайно разбили ампулу с подобным препаратом.

Ранее вопрос об ответственности медиков был поднят во время встречи президента РФ с общественностью в Калининградской области в октябре 2019 года. Владимир Путин согласился с тем, что ответственность в подобных случаях можно было бы смягчить. В январе 2020 года глава государства подписал поручение подготовить соответствующие поправки в законодательство.

Источник: Вести



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