Утрата наркотиков: врачей могут освободить от уголовной ответственности

МВД РФ разместило проект закона об освобождении врачей от уголовной ответственности за неумышленную утрату наркотических средств на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве пояснили, что потеря наркотических и психотропных лекарств зачастую связана с недобросовестным исполнением медиками своих служебных обязанностей, но не всегда влечет за собой попадание таких веществ в незаконный оборот.

Разработанный документ должен исключить ситуации избыточного уголовного преследования врачей, которые, к примеру, просто случайно разбили ампулу с подобным препаратом.

Ранее вопрос об ответственности медиков был поднят во время встречи президента РФ с общественностью в Калининградской области в октябре 2019 года. Владимир Путин согласился с тем, что ответственность в подобных случаях можно было бы смягчить. В январе 2020 года глава государства подписал поручение подготовить соответствующие поправки в законодательство.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором. Об инциденте, произошедшем на Светлодарской дуге, рассказал украинский «Пятый канал». По словам украинских военных, в рядах ополченцев произошла ротация. После на позициях ополченцев на флагштоке появились два флага – российский и украинский, однако флаг […]