Греция выдвинула на Нобелевскую премию мира Европейский суд по правам человека

Греция выдвинула на Нобелевскую премию мира Европейский суд по правам человека

31.01.2020, 19:30, Новости дня

Правительство Греции внесло предложение выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира 2020 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 31 января проинформировали в МИД страны.

Греческое внешнеполитическое ведомство отметило, что письмо в Нобелевский комитет отправлено сегодня.

«Греция высоко ценит работу Европейского суда по правам человека, который является важным институтом защиты прав человека и защиты международного правосудия, признавая его более широкий вклад в укрепление и содействие миру во всем мире», – сказано в сообщении.

Дипломаты отмечают, что дополнительной причиной для подобного предложения является празднование в 2020 году 70-й годовщины подписания Европейской конвенции о правах человека.

Кандидатуры на Нобелевскую премию мира должны быть поданы до 1 февраля. 

Ранее на премию номинировали шведскую школьницу Грету Тунберг, которая прославилась как основатель «Школьной забастовки за климат».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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