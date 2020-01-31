Греция выдвинула на Нобелевскую премию мира Европейский суд по правам человека

Правительство Греции внесло предложение выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира 2020 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 31 января проинформировали в МИД страны.

Греческое внешнеполитическое ведомство отметило, что письмо в Нобелевский комитет отправлено сегодня.

«Греция высоко ценит работу Европейского суда по правам человека, который является важным институтом защиты прав человека и защиты международного правосудия, признавая его более широкий вклад в укрепление и содействие миру во всем мире», – сказано в сообщении.

Дипломаты отмечают, что дополнительной причиной для подобного предложения является празднование в 2020 году 70-й годовщины подписания Европейской конвенции о правах человека.

Кандидатуры на Нобелевскую премию мира должны быть поданы до 1 февраля.

Ранее на премию номинировали шведскую школьницу Грету Тунберг, которая прославилась как основатель «Школьной забастовки за климат».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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