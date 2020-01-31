Экипажи кораблей «Новочеркасск» и «Адмирал Григорович» провели учение в Черном море

На входе в Черное море 31 января экипажи БДК (большой десантный корабль) «Новочеркасск» и фрегата «Адмирал Григорович» выполнили ряд боевых упражнений. Корабли Черноморского флота (ЧФ) поразили воздушные и береговые цели.
Кроме боевых задач, была проведена совместная тренировка с самолетами Су-24М. В рамках отработки противовоздушных методов обороны были выполнены гранатометания, позволяющие защитить корабли от подводной атаки, когда судно находится на стоянке во время незащищенного рейда.
Боевая подготовка экипажей поделена на несколько этапов. В следующий раз ЧФ отработает несколько задач «в составе однородных и разнородных корабельных тактических групп».
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