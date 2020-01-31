Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов

Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов

31.01.2020, 19:30, Новости дня

Заместитель главы управления Главного управления уголовного розыска МВД РФ Евгений Кузин арестован на два месяца сроком до 29 марта. Соответствующее решение вынес Пресненский суд Москвы. Высокопоставленный полицейский обвиняется во взятке в особо крупном размере.

Ранее в Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве рассказали, что в отношении Кузина и его соучастника, который не является сотрудником правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности. Фамилия второго задержанного не уточняется.

В пресс-службе суда рассказали, что по одному делу с Кузиным проходит бывший сотрудник ФСБ, ныне пенсионер Игорь Фролов. Ему также предъявлено обвинение. Он заключен под стражу сроком на два месяца.

Евгений Кузин занимался расследованием преступлений. В их числе совершенные бандой Николая Емельянова.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором. Об инциденте, произошедшем на  Светлодарской дуге, рассказал украинский «Пятый канал». По словам украинских военных, в рядах ополченцев произошла ротация. После на позициях ополченцев на флагштоке появились два флага – российский и украинский, однако флаг […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика