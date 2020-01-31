Мнение: Нашли на стенке

Мнение: Нашли на стенке

31.01.2020, 19:26, Разное

Написала обзор необычных находок произведений искусства.

В число популярных новостей часто попадают сообщения о том, что где-то найден неизвестный шедевр великого мастера; вслед за этим появляются новости о подозрениях в подделке картины или о том, за какие миллионы она была продана на аукционе. Предлагаем изучить список совсем иных находок великих живописцев. Их труднее заподозрить в подделке ради прибыльной продажи на аукционе — потому что эти произведения едва ли можно «вырубить топором».

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7763/

Источник: Шакко



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