Мнение: Нашли на стенке

Написала обзор необычных находок произведений искусства.

В число популярных новостей часто попадают сообщения о том, что где-то найден неизвестный шедевр великого мастера; вслед за этим появляются новости о подозрениях в подделке картины или о том, за какие миллионы она была продана на аукционе. Предлагаем изучить список совсем иных находок великих живописцев. Их труднее заподозрить в подделке ради прибыльной продажи на аукционе — потому что эти произведения едва ли можно «вырубить топором».

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7763/

Источник: Шакко

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