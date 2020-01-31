Экономисты пророчат США “газовый армагеддон”

Экономисты высказали мнение, что США могут столкнуться с “газовым армагеддоном”. Причиной этому способно послужить снижение спроса на топливо, что наблюдается на фоне перенасыщения глобального рынка, передает Bank of America.

Как убеждены эксперты, на территории США производители газа сумели укрепиться еще в начале 2010-х годов, что наблюдалось в связи со сланцевым бумом. Однако теперь у них возникают трудности при экспорте товаров. Все дело в конкуренции со стороны ряда других крупных поставщиков, в числе которых Австралия. Кроме того, на фоне теплых зим газовые хранилища потребителей в Европе не страдают от нехватки топлива. Эксперты уточняют, что изменение климата лишь приближает “газовый армагеддон”.

Еще одной проблемой для производителей из США послужил тот факт, что имеет место сокращение спроса на сырье со стороны Китая. В итоге для местных предприятий экспорт может стать занятием невыгодным, а если сбывать газ в пределах страны, его стоимость заметно упадет.

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