В Твери мужчина во время ссоры зарезал знакомого

В Твери местный житель во время ссоры ножом зарезал своего знакомого. Инцидент зафиксирован в ночь на 28 января в одном из многоквартирных домов, находящихся на Оборонной улице города.

Согласно версии следствия, во время общения между 26-летним подозреваемым и покойным развязался конфликт. В процессе предполагаемый злоумышленник схватил острый предмет и нанес им несколько ударов по оппоненту. При осмотре трупа были найдены ранения в области груди, конечностей и головы, которые в совокупности стали для жителя Твери смертельными. Скончался владелец жилплощади на месте еще до прибытия медиков.

Известно, что подозреваемого сотрудникам органов правопорядка удалось задержать, в настоящее время он остается под арестом. Кроме того, по факту случившегося начато уголовное расследование. Сейчас осуществляется целый комплекс мер, которые нацелены на сбор, а также закрепление доказательственной базы.

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