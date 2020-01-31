Очевидец обрушения крыши СКК «Петербургский» поделился подробностями инцидента

Один из очевидцев произошедшего в пятницу, 31 января, обрушения крыши СКК «Петербургский» поделился подробностями инцидента. По словам мужчины, имя которого осталось неизвестным, сначала он не придал значения происходящему, приняв громкие звуки за обычный строительный шум.

Свидетель инцидента вместе со своими знакомыми находился рядом с СКК «Петербургский», где в тот момент проводились работы по демонтажу. Люди не сразу отреагировали на раздающиеся со стороны стадиона звуки, однако, когда шум начал усиливаться, то стало понятно, что он вряд ли связан со строительством. Тогда житель вышел из помещения, в котором находился, но увидел уже частично рухнувшие стены и огромное облако пыли, оседавшее около 10 минут, пишет интернет-портал «Слово и Дело».

Крыша СКК «Петербургский» внезапно обрушилась при проведении демонтажных работ. По информации сайта «ПолитЭксперт», под руинами могли остаться люди. Прибывшие на место инцидента сотрудники спасательных служб разбирают завалы, пытаясь найти пострадавших во время обрушения.

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