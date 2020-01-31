«КамАЗ» скорректирует план производства из-за коронавируса

В компании «КамАЗ» заявили, что могут скорректировать производственные планы с марта, если распространение коронавируса в Китае и в других странах-производителях комплектующих продолжится.

В заявлении компании отмечено, что большая часть комплектующих, независимо от страны их происхождения, имеет в своем составе элементы, производящиеся в Китае, а некоторые комплектующие производятся только в Китае, сообщается на сайте компании.

В связи с этим на предприятии был создан штаб под руководством гендиректора Сергея Когогина по оперативному реагированию на экономические риски из-за распространения коронавируса.

«В рамках этого штаба при необходимости должны быть произведены корректировки модельного ряда для производства, проведена превентивная работа с поставщиками комплектующих и поиск альтернативных производителей в случае, если поставщик не будет готов выполнить контрактные обязательства», – сказано в сообщении.

Отмечается, что на февраль производство «КамАЗа» обеспечено комплектующими в полном объеме.

Ранее два первых случая заболевания коронавирусом были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. Их поместили в отделения инфекционных стационаров, а тех, кто контактировал с ними, госпитализировали.

При этом было решено не приостанавливать грузоперевозки и почтовое сообщение с Китаем.

Напомним, число заразившихся в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.





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