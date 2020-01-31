Мнение: Причины пожаров в Австралии, проблемы российских лесов и запрет дров в Прибалтике

1. Пожары в Австралии, тем временем, продолжаются. Они происходят там каждое южное лето, и нынешний сезон далеко не самый рекордный по выгоревшей территории. Однако впервые такие масштабные возгорания произошли на густонаселённом юго-востоке страны, что привело к огромному ущербу и дало повод зелёному движению связать пожары с изменением климата. Однако есть и другое мнение – люди, конечно, причастны к пожарам, но совсем иным образом. Вот что пишет про это Кирилл Стрельников:

https://ria.ru/20200114/1563370270.html

…самой интересной темой, которую старательно обходят медиапроповедники глобального потепления, является прямая связь между главными причинами нынешних пожаров в Австралии и пожаров в Калифорнии 2018-2019 годов.

По мнению ряда специалистов, объединяет эти пожары то, что сначала в Калифорнии, а потом в Австралии были приняты специфические правила лесопользования, в результате которых стало экономически невыгодно очищать лес от старых деревьев, а инвестиции в соответствующую инфраструктуру снизились в разы.

В результате в местных лесах накопилось огромное количество упавших, гнилых, сухих и больных деревьев и высохшего густого подлеска, что подготовило для пожаров почти неисчерпаемые запасы топлива и идеальные условия для стремительного распространения огня.

Кроме того, отмечаются такие «отягчающие» факторы, как рост неконтролируемого выпаса скота, что привело к распространению агрессивных сорняков, деградации водоносных слоев и высыханию родников; гидравлическое бурение, вызывающее эрозию почв и их высыхание; вырубка лесов; гидромелиоративные проекты, уничтожившие 95% всех болот в Калифорнии, которые служили естественными преградами для пожаров; промышленная добыча воды из глубоких водоносных горизонтов, нарушающая водный баланс; и даже «переселение» в Калифорнию эвкалиптов, обладающих в разы более высокой горючестью, чем местные виды деревьев. Иначе говоря, к объективным обстоятельствам (естественная «пожароопасность» региона) прибавились антропогенные факторы, которые в разы увеличили риски и итоговый масштаб бедствия.

2. Проблемы в российской лесной отрасли не выделяются на фоне проблем в других крупных странах. Тем не менее, ситуация с нашими лесами даёт определённые поводы для беспокойства.

С начала 1990-х годов примерно до середины 2010-х общая площадь лесов в России росла. Многие земли оказались выведены из сельхозоборота и заросли деревьями. Однако в последние несколько лет темпы вырубок и потери леса от пожаров заметно увеличились:

https://lenta.ru/news/2020/01/22/forest/

В целом площадь российских лесов, требующих восстановления, в период с 2016 года по 1 января 2019-го увеличилась на 2,8 процента и составил 33,2 миллиона гектаров, что соответствует 4,3 процента покрытой лесом территории. Одними из главных причин исчезновения российских лесов являются природные пожары и незаконная вырубка.

По данным аудиторов, с каждым годом количество лесных пожаров увеличивается — с 2016 по 2018 год их число выросло на 12 процентов, до 11,4 тысячи единиц. За этот период объем нанесенного пожарами ущерба составил 68,9 миллиарда рублей. Ежегодный ущерб от природных пожаров составил 19,8-25,2 миллиарда рублей при затратах на охрану лесов от пожаров 14,0-15,9 миллиарда.

Каждый год увеличивается площадь, пройденная огнем. В 2016 году она составила 2,7 миллиона гектаров, в 2017 году — 4,5 миллиона гектаров (рост на 68,2 процента к предыдущему году), в 2018-м — 8,5 миллиона гектаров (рост на 90,7 процента).

Ущерб от нарушений лесного законодательства в 2016-2018 годах составил 43,8 миллиарда рублей, в том числе от незаконных рубок — 35 миллиардов, и с каждым годом ситуация ухудшается. Процент возмещения ущерба от нарушений в России очень низкий: в целом по стране за три года он составлял не более 14,4 процента, по незаконным рубкам — менее 4 процентов.

В 2019 году, который не попал в отчет Счётной палаты, ситуация с лесами в России ухудшилась. За год на территории страны произошло более 14 тысяч лесных пожаров. Площадь, охваченная огнем, увеличилась до 10 миллионов гектаров по сравнению с 2018-м. Максимальный ущерб от природных пожаров, по прогнозу Минприроды, должен составить 20 миллиардов рублей.

Впрочем, не всё так плохо, как может показаться. На месте вырубленного или сгоревшего леса с течением времени вырастает новый. Даже специалисты Гринпис признают, что в России и прочих северных странах лесная площадь не сокращается, а происходит лишь временная потеря лесного полога:

http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=21609

Обезлесенья в понимании FAO (то есть безвозвратной нетто-потери лесных земель) в северных странах не происходит. Однако, данные дистанционного мониторинга свидетельствуют о постепенном росте площадей, на которых в результате разных факторов (рубок, пожаров и т.д.) происходит временная утрата древесного полога. Этот рост, в свою очередь, неизбежно приводит к увеличению суммарной площади временно не покрытых лесом земель (вырубок, гарей и т.д.), и, таким образом, к сокращению покрытой лесом площади в старых границах лесных земель.

3. Читатели в комментариях указали на интересный пример того, как далеко может зайти зелёное безумие европейцев. Особенно яркие инициативы в деле построения зеленизма мы видим в тех странах, которые вошли в Евросоюз сравнительно недавно:

https://gorod.lv/novosti/304189-drovami-bolshe-ne-topit-v-latvii-zapreschautsya-pechi-i-kaminy

Как сообщает портал Press.lv, новость о том, что в Латвии с 2027 года хотят запретить жителям Риги, Лиепаи и Резекне топить печи дровами и углем, буквально взбудоражила латвийцев. Ведь отапливать печи дровами – это традиция, выработанная десятками поколений предков. К тому же дрова остаются самым дешевым, но и самым трудоемким видом топлива. Все, кто мог это позволить, подключились к газовому отоплению либо установили теплонасосы. Остались малоимущие, которые не от хорошей жизни вынуждены каждый день носить к печке дрова. И вот теперь их лишают возможности выбора. <…>

Аналогичный документ, подготовленный Министерством охраны окружающей среды, рассматривали в правительстве Литвы в прошлом году. Там собираются в 2028 году запретить использование твердого топлива для отопления жилья в городах страны, где есть возможность использования альтернативных видов топлива.

А все те, кто может подключиться к центральному отоплению, но по каким-то причинам этого не делает, должны будут платить. Планируется ввести специальный налог на печи. Он будет рассчитываться с помощью специального счетчика, который зафиксирует время горения дров: чем оно больше, тем плата, соответственно, выше.

Было бы здорово, если читатели из Латвии и Литвы прояснили ситуацию: принято ли в итоге решение о запрете дров, угля и печей – или обсуждение этого важного для экологии вопроса всё ещё продолжается.

Источник: Место для дискуссий

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