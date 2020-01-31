Путин выразил сочувствие Си Цзиньпину в связи со вспышкой коронавируса

Путин выразил сочувствие Си Цзиньпину в связи со вспышкой коронавируса

31.01.2020, 19:12, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму, в которой выразил сочувствие и слова поддержки всем, кого затронул коронавирус. Российский лидер также пожелал скорейшего выздоровления больным, сообщила пресс-служба Кремля.

«В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике Владимир Путин направил Председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с выражением искреннего сочувствия и поддержки всем, в чьи семьи пришло горе, а также пожеланиями скорейшего выздоровления заболевшим», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что распространение эпидемии будет остановлено, а ущерб от нее минимизирован благодаря действиям китайских властей.

«Президент РФ выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь и сообщил, что российские компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления этой общей угрозы», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, число заразившихсяв Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

В РФ два первых случая заболевания коронавирусом были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. Заболевших коронавирусом в РФ изолировали.



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Последнее: Президент РФ Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму, в которой выразил сочувствие и слова поддержки всем, кого затронул коронавирус. Российский лидер также пожелал скорейшего выздоровления больным, сообщила пресс-служба Кремля. «В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике Владимир Путин направил Председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с выражением искреннего сочувствия и поддержки […]

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