Путин предложил Си помощь в борьбе с 2019-nCoV

Президент РФ Владимир Путин в связи со вспышкой в Китае коронавирусной инфекции направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с выражением искреннего сочувствия и поддержки всем, в чьи семьи пришло горе, а также пожеланиями скорейшего выздоровления заболевшим.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-служба Кремля.

Отмечается также, что руководитель страны выразил надежду на то, что благодаря энергичным мерам, принимаемым властями КНР, распространение заболевания будет остановлено, а ущерб от него минимизирован.

Российский лидер выразил готовность помочь южному соседу, отметив, что все компетентные ведомства в РФ нацелены на самое тесное взаимодействие с китайскими коллегами.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в ближайшие часы РФ направит в КНР партию защитных масок, не исключив также отправку в Китай российских врачей-эпидемиологов для помощи в борьбе с коронавирусом.

С декабря 2019 года в Китае зарегистрировано уже 9692 подтвержденных случая заболевания, умерло 213 человек, вылечен 171 пациент.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. 31 января стало известно о первых заболевших коронавирусом в РФ — двух гражданах Китая.

Источник: Вести

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