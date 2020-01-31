В Киеве полицейские устроили облаву возле мечети

К мечети Исламского культурного центра Киева приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной полиции, в сопровождении Национальной полиции, которые устроили массовую проверку документов мусульман. Об этом 31 января сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» шейх Саид Исмагилов в Facebook.
«Сегодня пятница — особый молитвенный день для мусульман, когда верующие обязаны прийти в мечеть и молиться. К началу молитвы, где-то около двенадцати часов, к мечети Исламского культурного центра Киева приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной полиции, в сопровождении Национального полиции, где-то около сорока экипированных лиц, некоторые были в масках, и устроили массовую проверку документов мусульман, направлявшихся в мечеть. Это продолжалось на выходе из двора мечети и во время молитвы, и после молитвы «, — говорится в сообщении.
Он отметил, что были задержаны и вывезены автобусами 25 человек, у которых не было с собой документов.
«Я понимаю, что миграционная служба должна делать свою работу, но не у ворот мечетей, церквей и других культовых сооружений. Я не могу себе представить, чтобы у христианского храма, или иудейской синагоги так же устраивали проверку всех, кто идет на молитву» , — отметил Исмагилов.
Що це за сором такий, що це за ганьба така? Раніше я критикував російську владу за те, що вони влаштовують облави біля…
Posted by Саид Исмагилов on Reede, 31. jaanuar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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