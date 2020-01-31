Суд оставил в силе меру пресечения для бывшей и.о. главы налоговой службы Одесской области Губаревой

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины оставил в силе меру пресечения для бывшей исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы (ГНС) в Одесской области Натальи Чеботаревой в деле о взятке в $25 тыс.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ВАКС проинформировало 31 января агентство УНН.
«По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила оставить без удовлетворения апелляционные жалобы защитников и оставила в силе меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 903 860 грн», – сказано в сообщении.
13 января Чеботареву и ее заместителя уличили в даче взятки в размере $25 тыс. руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.
16 января Чеботареву арестовали с альтернативой залога. В тот же день был внесен залог, после чего бывшая исполняющая обязанности одесской налоговой вышла на свободу.
Действия налоговиков квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
Председатель ГНС Сергей Верланов сообщил, что отстраняет все руководство Одесского областного управления ГНС от выполнения обязанностей и инициирует внутреннее служебное расследование.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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