Гончаренко: В ПАСЕ преобладают настроения о необходимости диалога с Россией. Мол, давайте умиротворим агрессора

В Парламентской ассамблее Совета Европы преобладают настроения о необходимости диалога с Россией, заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» представитель украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Понятно, что хотелось бы максимально результата – чтобы полномочия российской делегации не были подтверждены. Но, к сожалению, это вряд ли было возможно. И, наверное, наша делегация сделала все возможное. Мы смогли включить упоминание Крыма в документ о полномочиях делегации РФ. То же касается и Минских соглашений в мониторинговом документе. Также мы не дали утвердить полномочия российской делегации без борьбы – была дискуссия. Но это, конечно, тактические результаты. А стратегически ситуация в ПАСЕ сложная. В частности, из-за того, что Украины фактически не было там последние полгода. Сказывается общие настроения в Европе, работа, которую ведет там РФ, и сегодняшний внешнеполитический вектор Украины», – отметил Гончаренко.

Он подчеркнул, что положительным результатом для Украины была бы блокировка полномочий делегации из РФ.

«В ПАСЕ есть разные люди с разными мнениями. Нас поддержали представители Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Польши и отдельные депутаты из других стран. Но в целом преобладающие настроения в ПАСЕ такие, что с Россией нужен диалог. Мол, да, РФ – агрессор, но если мы не будем с ней разговаривать, то станет только хуже, поэтому давайте агрессора умиротворим. Но история учит нас тому, что это никогда ни к чему хорошему не приводило. Значимым результатом для нас, конечно, была бы блокировка полномочий российской делегации. Но пока мы ведем упорные оборонительные бои. Да, местами успешные, но о наступлении речь, увы, не идет», – сказал нардеп.

По его словам, делегация из РФ также недовольна результатами прошедших дебатов.

«Нам особо радоваться нечему, но, похоже, российская делегация испытывает те же эмоции. Они ожидали, что будут там триумфально шествовать, но этого не произошло. Их правки не прошли. Думаю, это не тот результат, которого они ожидали. С дебатов они выходили отнюдь не счастливые. Как бы там ни был, нужно признать, что ситуация в Европе сложная. Это не 2015 год. Маятник качнулся в сторону, которая Украине неприятна. Поэтому нам нужно прилагать серьезные усилия. Но если говорить о нынешнем внешнеполитическом векторе страны, то я таких усилий не вижу», – резюмировал Гончаренко.

Зимняя сессия ПАСЕ стартовала в Страсбурге 27 января и завершается 31 января.

Украина принимает участие в сессии ПАСЕ впервые после полугодового перерыва – страна не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ «устранит угрозу дискриминации национальных делегаций».

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в осенней сессии.

27 января 2020 года группа депутатов ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации. По правилам, до решения вопроса по сути российская делегация сможет работать в ПАСЕ, но без права голосовать по вопросу подтверждения ее полномочий.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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