В Забайкалье рассказали подробности госпитализации зараженного коронавирусом

Гражданин Китая, у которого подтвердилось заражение новым коронавирусом, был госпитализирован сразу при пересечении границы, сообщили правительстве Забайкальского края.
«Этот житель КНР был госпитализирован сразу при пересечении границы РФ и КНР. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в Китае и продолжительное время его нахождения в провинции Внутренняя Монголия (КНР) и других провинциях Китая, где были зарегистрированы случаи коронавируса, специалистами управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю был произведен забор анализов, а мужчина сразу помещен в специальную боксированную палату», – сказано в сообщении правительства края.
Там отмечено, что его состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее два первых случая заболевания коронавирусом были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. Их поместили в отделения инфекционных стационаров, а тех, кто контактировал с ними, госпитализировали.
В школах Забайкалья были отменены занятия.
Напомним, число заразившихся в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.
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