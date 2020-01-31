Рошаль: Рабочая группа по поправкам к Конституции трудится не для галочки

Работа над поправками в Конституцию идет не для галочки, это настоящая, кропотливая, интеллектуальная работа, сообщил газете ВЗГЛЯД член рабочей группы по изменению основного закона, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

«Если оценить первую реакцию в интернете, там было очень много негатива: все решено, все сделано, собрали народ, чтобы прикрыть президента в его предложениях. На самом деле, поверьте мне, все совершенно не так», – сообщил Рошаль.

Он рассказал, что в рабочей группе создано пять подгрупп по различным вопросам. Он попал в подгруппу по социальным вопросам. По его словам, многие предложения президента пересматриваются, причем между членами подгруппы идет «очень бурная дискуссия».

Рошаль отметил, что в итоге закон станет лучше, так как идет работа по направлениям, касающихся жизни россиян.

«Это не формальная галочка, это настоящая, кропотливая, интеллектуальная работа. Это мозговой штурм. И каждый член этой рабочей группы может говорить то, что он хочет. И такого полного единства иногда нет. Чтобы мы пришли к консенсусу, нужно еще время», – добавил он.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

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