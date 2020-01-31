В Москве по делу о взятке задержаны высокопоставленный полицейский и бывший сотрудник ФСБ

В Москве по делу о взятке задержаны высокопоставленный полицейский и бывший сотрудник ФСБ

31.01.2020, 18:57, Новости дня

Заместитель начальника управления по расследованию резонансных дел главного управления уголовного розыска МВД России Евгений Кузин и экс-сотрудник ФСБ Игорь Фролов задержаны по делу о взятке в 25 млн рублей, передает Baza.

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство об аресте Кузина по обвинению во взятке в особо крупном размере. Фролов уже арестован.

Как сообщает Baza, взятка могла быть получена от вора в законе Мирона, а Фролов после ухода из ФСБ на пенсию возглавил его службу безопасности. Его считают посредником в получении взятки.



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Последнее: Заместитель начальника управления по расследованию резонансных дел главного управления уголовного розыска МВД России Евгений Кузин и экс-сотрудник ФСБ Игорь Фролов задержаны по делу о взятке в 25 млн рублей, передает Baza. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство об аресте Кузина по обвинению во взятке в особо крупном размере. Фролов уже арестован. Как сообщает Baza, взятка могла […]

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