Не выходи из комнаты. Как в России готовятся к коронавирусу и при чем тут «Арбидол» и чихание в локоть

Сообщения о госпитализированных с подозрением на китайский коронавирус в России поступают каждый час. В пятницу сообщили, что в Тюмени и Забайкалье обнаружили первых зараженных — это граждане Китая, но у них нет клинических проявлений и температуры. Роспотребнадзор уверяет, что ситуация под контролем и приняты все меры. «Арбидол» и другие сомнительные препараты начали рекламировать как средства от коронавируса, а ВОЗ рекомендует мыть руки с мылом и прикрывать рот локтем при чихании. Главное — в материале The Insider.

Первые заболевшие в России

В России обнаружили первых зараженных вирусной инфекцией, вызванной новым типом коронавируса. Это граждане Китая, они живут в Забайкалье и Тюменской области. В Роспотребнадзоре заверили, что их состояние оценивается как стабильное, у них нет клинических проявлений и высокой температуры. В ведомстве сразу сообщили, что больные изолированы, а их контакты проверены, поэтому риска распространения инфекции нет.

Подробности о первых заболевших выяснило издание Baza, по его данным, все не так однозначно.

Тюмень

Как стало известно изданию, в Тюмени госпитализированы пятеро студентов местного Тюменского индустриального университета. Признаки ОРВИ зафиксированы только у одной девушки – это студентка из Китая, которая недавно вернулась с родины. Остальные госпитализированные — ее друзья, которые ездили вместе с ней, их положили в больницу «на всякий случай», пишет Baza. По данным издания, на плохое самочувствие девушки обратила внимание комендант общежития, где живут студенты. Женщина вызвала скорую и заявила, что жильцы, возможно, больны коронавирусом.

У студентки с признаками ОРВИ взяли анализы, однако в местной больнице определить причины заболевания не смогли и все биоматериалы были сразу же были отправлены в новосибирский научный центр вирусологии «Вектор». В научном центре также пока не смогли подтвердить коронавирус, этот диагноз поставлен девушке «под сомнением», сообщает издание.

Департамент здравоохранения Тюменской области на данный момент не располагает информацией о выявленном в регионе случае заражения коронавирусом, сообщила ТАСС директор департамента Инна Куликова. «У нас в регионе никакой официальной информации на сегодняшний день с положительными результатами анализов пока нет», — сказала она. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора ТАСС уточнили, что также на данный момент не располагают такими данными. «У нас нет подтвержденных данных», — сказал собеседник агентства.

Забайкалье

По данным Baza, в Забайкальскую краевую инфекционную больницу обратились пятеро местных жителей, двоих из них врачи решили госпитализировать. Это тридцатилетний мужчина и его двухлетняя дочь, они недавно вернулись из Китая. Их анализы также отправили в «Вектор» для дополнительного исследования. Как в случае с тюменскими заболевшими, научный центр пока не закончил исследования, диагноз «коронавирус» поставлен «под сомнением», пишет издание.

Между тем занятия в школах Забайкальского края прекращены. Об этом сказал заместитель председателя Законодательного собрания Забайкальского края Алексей Бутыльский. Губернатор региона Александр Осипов заверил, что мер по предотвращению распространения коронавируса в Забайкалье достаточно.

Роспотребнадзор уверяет также, что в целом в стране организован полный комплекс мер для недопущения распространения коронавируса, ситуация находится на строгом контроле.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России нет проблем с лекарствами и защитными средствами. «У нас нет пока такой проблемы, нет проблемы с защитными средствами, нет проблемы с лекарствами. Не надо беспокоится, не надо заниматься скупкой», — сказала она по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавируса в России.

Лжелекарства

На фоне новостей о приближающемся к России страшном вирусе активизировались производители «Арбидола», «Ингаверина», «Ремантадина» и прочих «противовирусных» средств, эффективность и безопасность которых не доказаны в исследованиях, проведенных по международным стандартам качества. Эти средства сразу начали рекламировать как лечение от коронавируса нового типа. «В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: «Арбидол» активен даже против коронавируса. «Арбидол» — антивирусное действие широкого спектра для защиты детей и взрослых», — говорится в рекламе.

Рекламной кампанией «Арбидола» уже заинтересовались в ФАС.

The Bell напоминает, что среди топ-10 компаний по заработку в России в 2018 году на аптечных продажах, — только одна отечественная, и это именно производитель «Арбидола» «Отисифарм» с 34,2 млрд рублей. Это частная компания, подконтрольная владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. «Арбидол» получил известность после того, как в 2010 году Владимир Путин поинтересовался, сколько он стоит. Также препарат связывают с экс-министром здравоохранения Татьяной Голиковой, которая старательно продвигала препарат, за что получила прозвище в СМИ «мадам арбидол».

Из-за сообщений о коронавирусе в России мгновенно вырос спрос на медицинские маски. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьеву. Ранее сообщалось, что в некоторых аптеках маски уже отсутствуют. ФАС и Росздравнадзор пообещали пресекать попытки завышения цен на лекарства и маски и недобросовестной конкуренции.

Сообщение с Китаем

30 января стало известно о закрытии границы на Дальнем Востоке. Кроме того, Россия ограничивает пересечение гражданами границы с Монголией.

Закрываются также все авианаправления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Россия обратится к КНР за разрешением сохранить слоты бывших регулярных рейсов как чартерных, чтобы вывозить россиян в случае их желания. Все авиакомпании, осуществляющие полеты между Москвой и Китаем, будут выполнять полеты только из терминала F Шереметьево. Новый режим авиасообщения с КНР будет введен с 1 февраля.

Кроме того, службы эпидемиологического надзора могут в целях недопущения распространения нового коронавируса усилить контроль за пассажирами не только на международных, но и на внутренних рейсах в российских аэропортах, сообщил «Интерфаксу» источник знакомый с ситуацией.

Принято решение о начале эвакуации россиян из Уханя и Хубэя.

Ситуация на мировом рынке

Рубль умеренно ослаб на новостях о выявлении зараженных коронавирусом на территории России, а доллар быстро пополз вверх. Скриншот с сайта РБК.

Разработка вакцины

Ученые из Гонконга сообщили о разработке первой вакцины против коронавируса, однако начать ее использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займет несколько месяцев. Еще один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.

Позже австралийские ученые из научного института Доэрти заявили, что им удалось получить штамм китайского коронавируса в лабораторных условиях. Как говорится на сайте института, этот результат позволит международным лабораториям выявить важную информацию для борьбы с вспышкой заболевания. Штамм будет использован для диагностики заболевания не только в австралийских лабораториях и больницах, но и в лабораториях ВОЗ в Европе. Вирус вырастили из тканей пациента с подтвержденным диагнозом. Это первый случай выращивания коронавируса за пределами Китая.

Ситуация в мире

Случаи регистрации зараженных подтверждены в 16 странах мира: США, Канаде, Австралии, Германии, Франции, Вьетнаме, Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Шри-Ланке, Камбодже, Индии и на Филиппинах.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть здесь.

Меры профилактики

Роспотребнадзор призвал россиян не ездить в Китай из-за нового вируса, ограничить участие в массовых мероприятиях и следить за гигиеной.

ВОЗ выпустила следующие рекомендации по снижению риска заражения новым коронавирусом:

часто мыть руки с мылом или обрабатывать средством на основе спирта;

при кашле и чихании прикрывать рот и нос локтем или тканью, которую затем следует выбросить;

избегать тесного контакта с людьми, у которых есть жар или кашель;

не есть сырые или недоготовленные продукты животного происхождения.

Ранее The Insider собрал всю имеющуюся о новом вирусе информацию.

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