КСУ просят признать неконституционным закон об отмене депутатской неприкосновенности

Народные депутаты Украины просят Конституционный Суд признать несоответствующим Конституции закон «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)». Об этом 31 января сообщила пресс-служба КСУ.

Представление подали нардепы от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Василий Нимченко, Нестор Шуфрич и Александр Пузанов. Подписи поставили 50 нардепов.

Парламентарии считают, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры, а Верховная Рада, приняв закон, «нарушила принцип верховенства права и действовала не предусмотренным Конституцией и законами образом».

Депутаты просят КСУ определить представление как неотложное и рассмотреть его в течение месяца.

30 августа 2019 года 363 депутата Верховной Рады ІХ созыва поддержали проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203. Этот документ 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал соответствующим Основному закону.

3 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон в целом. 11 сентября закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

С 1 января 2020 года в Украине перестала действовать неприкосновенность для народных депутатов Украины в связи со вступлением в силу соответствующего закона №27-IX.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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