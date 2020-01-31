Польша купит 32 американских истребителя F-35А

Польша купит 32 американских истребителя F-35А

31.01.2020, 18:52, Новости дня

Правительство Польши решило приобрести в США 32 истребителя-бомбардировщика F-35A Lightning II стоимостью 4,6 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, выпущенном в пятницу утром.

Как сообщила Морган Ортагус, официальный представитель Госдепартамента, истребители будут приобретены в рамках программы по продажам вооружения иностранным вооруженным силам, которая курируется Государственным департаментом.

«Мы воздаем должное президенту [Анджею] Дуде, премьер-министру [Матеушу] Моравецкому и приверженности польского правительства продолжать модернизацию обороны Польши с помощью приобретения самых совершенных в мире истребителей, что улучшит способности Польши участвовать в коллективной защите и самообороне», — заявила Морган Ортагус.

В Госдепартаменте заявили о том, что США надеются продолжить работу вместе с Польшей – страной-союзницей по блоку НАТО – над этим проектом, укрепляя долгосрочное стратегическое партнерство между двумя странами.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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