Рейтинг одобрения Путина значительно вырос за неделю

Показатель одобрения деятельности президента Владимира Путина за неделю вырос с 65,4% до 67,9%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 20 по 26 января 2020 года вырос до 67,9%», – сказано на сайте ВЦИОМ.

Отмечается, что на вопрос о доверии президенту положительно ответили 73,9% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 22,6%. О своем доверии Владимиру Жириновскому заявили 37,2%, Геннадию Зюганову – 35,5%, Сергею Миронову – 29,8% респондентов.

«Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю с 20 по 26 января составил 34,2%, КПРФ – 15,5%, ЛДПР – 11,8%, «Справедливой России» – 6,3%», – также отмечено в итогах исследования.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился ежедневно среди 1 тыс. 600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. В итоговых данных представлено среднее значение за неделю.

На прошлой неделе сообщалось, что рейтинг Путина показал трехмесячный максимум. Рейтинг одобрения деятельности президента тогда составлял 65,4%.

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