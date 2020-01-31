Вице-премьер: в России выявили первых зараженных коронавирусом

Впервые в России выявили двух больных коронавирусом – в Забайкалье и Тюменской области. Это граждане Китая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она добавила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с Россией и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй. Все россияне, находящиеся на острове Хайнань, будут возвращены на родину до 4 февраля.

По словам Голиковой, правительство также готовит проект о временной приостановке выдачи рабочих виз в Россию гражданам Китая.

30 января из-за распространения коронавируса Россия закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке минимум до 7 февраля: в Хабаровском крае, а также Амурской и Еврейской автономной областях. Роспотребнадзор также обследует в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая. Для студентов из Китая в российских вузах каникулы будут продлены до 1 марта.

Ранее границы с Китаем закрыли Монголия, Кыргызстан. Казахстан с 29 января прекратил автобусные перевозки с Китаем, с 1 февраля остановит движение пассажирских поездов, с 3 февраля – регулярное воздушное сообщение. Авиасообщение с Китаем также прекратили несколько крупных авиакомпаний из Европы и США, а Великобритания, Япония, Индия и еще несколько стран эвакуировали из Китая своих граждан.

Совет министров Италии 31 января объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на полгода из-за опасности распространения уханьского коронавируса и приостановил авиасообщение с Китаем. На профилактику заболевания правительство выделило 5 миллионов евро. Но, как отметил премьер-министр страны Джузеппе Конте, это «не повод для паники». 30 января в Италии зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом – у туристов из КНР, которые 23 января прилетели в Милан. Супруги побывали в Парме и 27 января прибыли в Рим, где и заболели. Чиновники постараются восстановить их маршрут и принять меры дезинфекции. Их гостиничный номер опечатан. В Тревизо с подозрением на заражение госпитализирован ребенок, побывавший в Китае.

От пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, по данным на 31 января, в Китае умерли 213 человек. Сам вирус обнаружили у 9692 человек, в других 18 странах – еще как минимум у 98 человек. Выздоровел 171 заболевший.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за нового вида коронавируса.

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