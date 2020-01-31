Казаки в Петербурге выдали депутату-единороссу грамоту за «победу над навальнистами»

Казаки петербуржского общества «Ладожская гвардия» вручили Ольге Гнатюк, депутату совета «Лиговка-Ямская» из фракции «Единой России», грамоту «за победу над навальнистами». Фотографию грамоты разместили вконтакте в группе муниципального образования, сообщают Север.Реалии.

Как рассказал руководитель аппарата Виктор Перов, грамоту прислал казак Александр Калинин, а в администрации решили ее обнародовать. «Поздравляем нашего товарища Гнатюк Ольгу Борисовну с Наградой от Казачьей общины «Ладожская», – написали в сообщении группы (орфография сохранена).

«Мы дружим со всеми казачьими обществами. Ольга Гнатюк – хороший депутат, очень людям помогает. Правая рука [главы совета] Вадима Войтановского. Она помогает ему бороться за светлое будущее жителей. Навальнистов в совете мало, они постоянно пишут гадости про Вадима Николаевича», – объяснил Перов.

В свою очередь, Александр Калинин рассказал, что грамоту Ольге Гнатюк вручили за поддержку власти.

Позже пост с грамотой из группы муниципального образования удалили.

В муниципальном образовании по итогам выборов в сентябре 2019 года избрались трое активистов, которых поддержала система «Умное голосование» Алексея Навального. Остальные семеро депутатов так или иначе связаны с «Единой Россией».

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