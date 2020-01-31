Выгодно ли арендовать автомобиль для такси? Рассчитываем прибыль

Работа в такси в последние годы становится для жителей городов одним из самых доступных способов заработка. И даже отсутствие личного транспорта не мешает этому, ведь существует услуга аренды автомобиля под такси.

Многие в детстве мечтали работать таксистом. Общение с новыми пассажирами, постоянные разъезды за рулём автомобиля. И даже если теперь такое занятие не кажется особо романтичным, она гарантированно поможет поддержать семью, а это главное.

Наверняка многие, сомневаются в том, что аренда машины для такси — это лучший способ обеспечить себя надёжным доходом. Выгоднее ездить на личной легковушке. Не станем спорить! Но если человеку срочно нужен дополнительный заработок, логично предположить, что денег на покупку у него нет. И аренда автомобиля поможет решить вопрос, как минимум, на первое время.

Стабильный заработок со свободным графиком подойдёт и тем, чья основная работа имеет вахтовый, сезонный или проектный характер. Перерывы между основной деятельностью можно использовать по-разному, и почему бы не подработать извозом? Если нет своей машины, для таких временных и несистематических подработок также отлично подойдёт аренда автомобиля под такси.

Подсчитываем выгоду

Прежде чем войти в дело, стоит прикинуть, сколько вы сможете заработать. Давайте подсчитаем! Допустим, вы работаете вахтовым методом, и решили подзаработать между вахтами. Пускай не все 15 суток, ведь нужно и отдохнуть, и побыть с семьёй. Скажем, 12 дней вы выделили на такси.

• Прокат авто эконом-класса (Шкода Фабия) стоит от 1300 рублей в сутки. Но если брать сразу на выбранный срок (12 дней), тариф будет ниже, 1200 руб. За 12 суток аренды вы отдадите 14 400 рублей. А сколько заработаете?

В интернете вы без труда найдёте калькуляторы подсчёта заработка в такси. Воспользовавшись одним из них, мы подсчитали:

• на авто эконом-класса с расходом бензина 9 литров, работая без выходных по 9 часов, можно заработать (с вычетом комиссии и расходов на бензин):

— 125 087 рублей в месяц в Москве (среднее количество заказов за смену — 14);

— 158 157 — в Санкт-Петербурге (22 заказа за смену).

Дневной заработок составит, соответственно, 4169 и 5271 руб.

• Таким образом, за 12 дней вы заработаете в среднем 35628 руб. в Москве, и 48852 в СПб. Это чистый доход, с вычетом стоимости проката, расходов на горючее и комиссии. И это меньше, чем за полмесяца.

Оплачивая аренду, вы не тратитесь на обслуживание автомобиля, замену расходников и ремонт. Мы вели подсчеты для срока 12 дней, если же брать машину на месяц и больше, оплата проката будет ещё ниже.

По данным газеты «Известия», средняя стоимость поездки в такси в Москве составляет 464 рубля (информация по периоду весна-лето 2019 года). Если брать за основу расчёта эту цифру, дневной заработок получится значительно выше, нежели мы получили, используя калькулятор. Это объяснимо, ведь мы используем усреднённые критерии. Нужно понимать, что эти подсчёты мы ведём, чтобы получить представление о порядке цифр дневного заработка таксиста, а не выяснить сумму с точностью до рубля.

Жизненных ситуаций, когда аренда авто под такси станет оптимальным выходом из положения, немало. Мы упомянули далеко не все возможные варианты. Да и нет смысла пытаться рассказать обо всех: главное, что есть возможность взять для такси машину напрокат, и получать живые деньги.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Интернет-издание «Полтавщина» сообщило 30 января в Facebook, что получило от областного отдела противодействия киберпреступлениям департамента Киберполиции Украины письмо с предложением разместить на сайте издания программный скрипт, позволяющий идентифицировать анонимных пользователей. «Заинтересованы ли вы в инсталлировании данного скрипта в программный код вашего сайта? В случае согласия с вами свяжется сотрудник отдела противодействия киберпреступности в Полтавской области», […]