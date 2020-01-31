Срок службы носителей гиперзвуковых «Авангардов» хотят продлить

Министерство обороны РФ хочет продлить срок службы межконтинентальных баллистических ракет УР-100НУТТХ, которые служат носителями для гиперзвуковых блоков "Авангард". Соответствующее исследование военные заказали у "НПО машиностроения". Об этом агентство ТАСС рассказал глава научно-производственного объединения Александр Леонов.

Он уточнил, что сейчас специалисты предприятия проводят оценку, насколько нужно продлить срок службы МБР и насколько это вообще возможно. Предполагается, что предельный возраст этих ракет будет увеличен до 36 лет.

Межконтинентальная баллистическая ракета УР-100НУТТХ поставлена на вооружение в 1980 году. Максимальная дальность ее полета – 10 тысяч километров, вес – 105 тонн, 4 из которых — это боевая часть.

"Авангард" — это планирующий боевой блок, способный разгоняться до 27 Махов.

Источник: Вести

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