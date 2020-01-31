В России открылись продажи доступной версии Hyundai Sonata

Hyundai Sonata начального уровня, как и прежде, предлагается с атмосферным двигателем 2,0 MPi на 150 л.с., который сочетается с 6-ступенчатым автоматом. Заявленное время разгона от 0 до 100 км/ч у такого седана составляет 10,2 секунды.

Цена в РФ стартует с 1 499 000 рублей за базовую комплектацию Classic, в состав которой уже входят LED-оптика, двухзонный климат-контроль, передние и задние датчики парковки, аудиосистема с 8-дюймовым экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Более дорогие комплектации (Comfort и Style) дополнены комбинированной отделкой кресел, камерой заднего вида, бесключевым доступом и запуском двигателя, беспроводной зарядкой для смартфона, медиасистемой с топовым 10,25-дюймовым экраном, акустикой BOSE с 11 динамиками и сабвуфером, а также кожаный салоном с электроприводом кресел и памятью настроек.

Для топовой версии Sonata Style доступен опциональный пакет новейших систем безопасности Hyundai Smart Sense, в который входят адаптивный круиз-контроль, автоторможение, система удержания в полосе, система безопасного выхода, цифровая приборка 12,3 дюйма и так далее. Стоимость пакета — 100 000 рублей, а ценник за самую «упакованную» Sonata 2,0 MPi достигает 1 814 000 рублей.

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АвтоВести

Источник: Вести

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