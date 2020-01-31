Дебоширка из Домодедова объяснила свой поступок

Антонина Полодиянцева, которая в четверг, 30 января, угрожала взорвать самолет, объяснила причины своего поступка. По ее словам, случившееся связано со страхом летать.

Женщина рассказала, что действительно пьет корвалол. Седативное она приняла и на этот раз, поскольку плохо переносит полет, может терять сознание.

Полодиянцева пояснила, что она "вообще не осознавала" свои действия. При этом женщина отметила, что она не употребляет ни наркотики, ни алкоголь. Кроме того, Антонина даже не курит. "Пожалуйста, можете проверить", — подчеркнула дебоширка.

Женщина рассказала, что когда заходит в самолет, то просит, чтобы стюардессы присматривали за ней при посадке. Полодиянцева также просит нашатырь, сообщает Telegram-канал Life shot.

В свою очередь Антонина принесла свои искренние извинения за случившийся в Домодедове инцидент. "Пусть простят", — обратилась женщина к пассажирам.

Полодиянцевой грозит реальное наказание. В настоящее время по решению суда она отправлена под домашний арест на два месяца.

В четверг при подлете к Москве дебоширка угрожала взорвать самолет. По словам некоторых очевидцев, от женщины пахло спиртом. Бывший коллега Антонины, в свою очередь, охарактеризовал Полодиянцеву как спокойную и непьющую.

Источник: Вести

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