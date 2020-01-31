Следователи занялись жительницей Подмосковья, посадившей за руль ребенка

После появления в СМИ видеозаписи, где женщина якобы посадила маленького ребенка за руль арендованного автомобиля, следователи начали проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
В сюжете СМИ говорилось, что жительница Подмосковья арендовала автомобиль каршеринга, при этом она, предположительно, пила алкоголь. Затем женщина якобы посадила за руль своего маленького сына, а на заднем сидении находился еще один ребенок. Кадры были сняты камерой, установленной в автомобиле, информирует РИА «Новости».
«По данному факту следственным отделом по г.о. Наро-Фоминску ГСУ СК РФ по Московской области организована проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям женщины», – сообщила Врадий.
Напомним, ранее в Набережных Челнах женщина посадила за руль движущегося на большой скорости автомобиля своего шестилетнего сына.
В отношении нарушительницы было возбуждено дело по ст. 125 УК (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и по ст. 151.2 УК («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».
Сама женщина заявила, что не согласна с решением СК. Позже она призвала увеличить штрафы за подобное поведение.
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