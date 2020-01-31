В Петербурге во время демонтажа стадиона рухнула крыша

Один из рабочих не успел спастись.
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» рухнула крыша и часть здания. Под завалами могут находиться рабочие, сообщили в МЧС.
Там велись работ по срезанию натяжных тросов. В момент обвала на крыше находились люди. Площадь обрушения оценивается в 25-28 тысяч квадратных метров, рухнуло 80% конструкций стен и кровли. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.
На ролике видно, как один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку перед обрушением и рухнул вниз вместе с обломками. Спустя два часа после инцидента спасатели обнаружили его тело. Остальные четверо членов бригады выжили.
Погибшим оказался 29-летний сварщик Максим Кучеров. По данным СМИ, он вышел на крышу СКК из строительной люльки без страховки. Также появилась информация, что у него был страховочный трос, но его обрезало обрушившимися строительными конструкциями.
На месте снесенного СКК планировалось к 2023 году построить самую крупную ледовую арену мира на 20 тысяч зрителей. Власти Санкт-Петербурга и ООО «СКА-Арена» в январе заключили соглашение по проекту реконструкции спорткомплекса с ледовой ареной.
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