В России выявили двух первых больных коронавирусом

Оба заболевших являются гражданами Китая.

Впервые в России выявлены двое больных коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Глава межведомственного штаба по борьбе с коронавирусом пояснила, что оба больных – граждане Китая. Случаи отмечены в Забайкалье и Тюменской области. В Забайкальском районе ввели режим ЧС. По данным местного правительства, введен режим особого контроля на международном автомобильном пункте пропуска.

Как сообщает правительство региона, в Забайкальске, где находится международный автомобильный пункт пропуска, действуют особые карантинные меры. Такой же режим введен на всех пунктах пропуска через российско-китайскую границу.

Ранее оперативный штаб по предотвращению завоза в РФ коронавируса решил закрыть пешеходные и автомобильные границы с КНР в пяти регионах — Амурской области, ЕАО, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Между тем, на сегодняшний день говорят уже о 10 тысячах пораженных от страшного вируса по всему миру. В связи с этим ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию.

Правительство России приостановило выдачу рабочих виз гражданам Китая, правда,пока проект соответствующего постановления находится в стадии разработки. Также чиновники пообещали эвакуировать все россиян, находящихся в Ухани, провинции Хубэнь и Хайнане, до 4 февраля. В случае, если у россиян обнаружат признаки заболевания, то их тут же направят на карантин. Уже были случаи, когда вернувшихся домой из Китая россиян не пустили на работу. Решено также временно закрыть пункты пропуска на границе России и Монголии, но тоже только для граждан Китая.

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