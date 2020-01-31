С колбасой и бутылками: на Украине рассказали о тайных посетителях Зеленского

Журналистов интересовало, кто ходит к президенту Украины, а главное, с чем и для чего.
В администрацию президента Украины во время рабочего дня к главе государства Владимиру Зеленскому приходят гости. В их числе бизнесмены, судьи, актеры родной студии «Квартал 95» и другие.
Посетителей прозвали гостями, потому что приходят с подарками. Это выясняли журналисты «Радио Свобода» и «UA: Первый», которые ради этого расследования даже создали совместный проект, призванный выяснить, что носят главе государства – конфеты, колбасу или еще что покрепче.
Так, «Радио Свобода» выяснило, что в офис Зеленского ходят посетители с подарочными наборами еды. Им даже удалось заснять депутата Дмитрия Соломчука с помощниками, которые и несли корзины. Журналисты разглядели там графины, две палки колбасы и коробки конфет. Правда, депутат сказал, что все это несет якобы для себя. Но с почти таким же набором «засекли» и людей из окружения другого депутата (Михаила Радуцкого).
СМИ заметили одну закономерность. К примеру, в октябре к Зеленскому как «к товарищу» приходил тренер телепроекта «Лига смеха» Сергей Сивохо, который через три дня был утвержден советником секретаря Службы нацбезопасности.
А в декабре «проконсультироваться» и «за советом» приходил к президенту режиссера сериала «Слуга народа» Алексей Кирющенко. За какой консультацией и советом приходил Кирющенко остается только догадываться.
Ранее Зеленский отказался увольнять премьер-министра и дал ему шанс.
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