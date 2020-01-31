За упыря ответишь: в Чувашии хотят наказать главу правительства за ссору с депутатом

Чиновник заявил, что местного депутата надо «гнать в шею».
Исполняющему главы правительства Чувашии Ивану Моторину придется ответить за свои слова, сказанные депутату госсовета Сергею Семенову. 31 января прокуратура Чувашии вынесла постановление об административном правонарушении в отношении Моторина, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
Причиной такого постановления стала ссора Моторина с депутатом госсовета Чувашии Сергеем Семеновым, которая произошла еще в ноябре. Речь идет о перепалке во время обсуждения вопроса о судьбе вкладов жителей Чувашии в обанкротившемся Чувашкредитпромбанке. У тогдашнего главы правительства поинтересовались, будут ли власти помогать пострадавшим вкладчикам средствами из бюджета. Моторин ответил, что власти будут действовать исключительно в рамках действующих законов, но подчеркнул, что правительство не является акционером банка.
После этих слов депутат Семенов обратил внимание на то, что властям принадлежит 37% Чувашкредитпромбанка, и оно намеренно не выпускало людей из банка. Моторину это не понравилось, и тот потребовал от Семенова прекратить «молоть языком». Депутат в долгу не остался и заявил, что Моторина вместе с его правительством надо вообще «гнать в шею».
«Это вас надо гнать в шею, упырь», — грубо парировал чиновник.
Семенов потом возмущался, что премьер Чувашии даже не соизволил извиниться за «упыря», а наоборот, постарался как-то повлиять на прокуратуру и правительство, чтобы выкрутиться. Однако не получилось: прокуратура уже передала материалы дела вместе со своим постановлением в суд.
Накануне все правительство Чувашии было отправлено в отставку. Моторин приобрел приставку «и.о». Отставка последовала после того, как Путин освободил главу Чувашии Михаила Игнатьева от обязанностей в связи с утратой доверия. Теперь уже экс-глава Чувашии тоже не отличался сдержанностью. К примеру, он призвал «мочить журналистов».
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