Уголовное дело не помешало министру Быковской выйти на свободу и приступить к делам

В коллекции скандалов ростовского Минздрава стало на одно дело больше.

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую, фигурантку уголовного дела о многомиллионных хищениях, 27 января выпустили на свободу. Чиновница находилась под домашним арестом, но продлять его Ленинский районный суд Ростова-на-Дону не стал. Ее заместителю меру пресечения с содержания под стражей по этому же делу изменили на домашний арест.

Быковскую подозревают в содействии компании «Центр 100» при получении контракта на утилизацию медицинских отходов. Несмотря на масштабы дела и наличие у Быковской недвижимости за рубежом, суд решил отпустить чиновницу на свободу, даже не взяв подписку о невыезде.

Губернатор Василий Голубев на пресс-конференции сообщил, что Быковская сохраняет за собой пост министра здравоохранения.

Уже на следующий день после окончания срока домашнего ареста, 28 января, глава минздрава вышла на работу. Вместе с Голубевым и артистом Дмитрием Дибровым она открыла в Ростове клинику «Мать и дитя». Стоит отметить, что это не государственное, а коммерческое медучреждение. Клиника принадлежит московской компании ООО «Хавен», а та в свою очередь – кипрскому офшору «МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛС».

Задержали Быковскую в ноябре 2019 года. По решению суда она была взята под домашний арест, который отбывала не по месту прописки, а в фешенебельном особняке своего гражданского мужа.

Решение об освобождении Быковской буде обжаловано в пятницу, 31 января, в Ростовском областном суде. Эксперты советуют сторонникам и защитникам министра не радоваться, так как отмена меры пресечения не имеет отношения к результатам расследования и приговору, который рано или поздно будет вынесен. Масштабное уголовное дело не получится развалить, убеждены юристы и политологи, опрошенные изданием «Блокнот Ростов».

А пока Татьяна Быковская на свободе, в сфере ответственности ростовского минздрава вскрылся еще один скандальный эпизод. Сотрудникам закрывшегося при Быковской детского костно-туберкулёзного санатория «Голубая дача» грозит выселение – помещения, в которых живут работники, оказались самовольными постройками. В 2010 году прошла ревизия, и строения на территории «Голубой дачи» вычеркнули из реестра. По закону на землях санаторного назначения жилой фонд располагаться не может. Причем жилье это находится в жутком состоянии – маленькие помещения, требующие капремонта, зачастую без удобств и отопления. В комфортных условиях живет лишь главный врач с гражданской женой и два бухгалтера, рассказывают сотрудники санатория.

За время своего правления Быковская не удосужилась заняться восстановлением бесценного медучреждения. Открывшийся в 1953 году санаторий работал полвека и был единственным местом южной части России, где лечили детей с костным туберкулёзом. В 2007 году, при Быковской, его закрыли – сперва на реконструкцию, а потом совсем. С тех пор его сотрясают бесконечные земельные споры. Недавно суд отменил сделку на составление проекта для «Голубой дачи». Подрядчик получил 36 миллионов рублей, но проект так и не прошёл государственную экспертизу.

Председатель ТОС «Голубая дача» Сурен Варджанян рассказал, что закрытию предшествовал капитальный ремонт – всё оборудование поменяли, а куда оно делось после закрытия – неизвестно. Татьяна Быковская традиционно болезненные темы не комментирует.

«Ничего не буду говорить», – вот и всё, что заявила она телевидению.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Недавно астрономы рассказали о выявленной недалеко от Земли потенциально обитаемой экзопланете. Расстояние до Проксима b, вращающейся вокруг красного карлика Проксима Центавра, – около 4-х световых лет. По словам изучавших экзопланету астрономов, Проксима b имеет ряд факторов, которые делают её потенциально обитаемой для человечества. В частности, по размерам объект значительно превышает Землю, а на его поверхности […]