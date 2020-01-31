В России запретят высаживать детей из общественного транспорта

Такую практику распространят во всех регионах.

Запрет на высадку детей из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда распространят на всю Россию. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Законопроект, предусматривающий запрет на высадку детей из общественного транспорта, ранее приняло Заксобрание Нижегородской области в первом чтении.

«Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения», — заявил Турчак.

В марте 2019 года Минтранс внес на рассмотрение в правительство РФ аналогичный проект федерального закона, однако до сих пор документ не был внесен в Госдуму.

Случаи с высадкой детей из общественного транспорта нередки в России. Например, в 2017 году в Воронежской области водитель автобуса высадил 14-летнюю девочку в чужом городе на мороз.

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