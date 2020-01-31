Бойцы и болельщики устроили массовую драку на московском турнире по ММА

У одного из бойцов во время драки украли телефон.

Бойцы смешанного стиля (ММА) и болельщики устроили массовую драку на турнире в Москве. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Соревнования проходили в центре на Открытом шоссе. Пока неизвестно, почему началась потасовка и кто стал ее зачинщиком.

Серьезную травму головы получил спортсмен клуба из Ногинска. У одного из бойцов во время драки украли телефон.

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