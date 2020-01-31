Тренер «Локомотива» Семин не отпустил Алексея Миранчука в «Милан»

Ведущий полузащитник футбольной сборной РФ и московского "Локомотива" Алексей Миранчук мог оказаться во второй половине сезона в итальянском "Милане", который был готов арендовать хавбека с право выкупа. Но тренер железнодорожников Юрий Семин трансфер заблокировал.

Руководство миланского клуба, который неудачно проводит сезон и занимает скромное 8-е место в Серии "А", ищет способы расшевелить команду и, по информации инсайдеров, предложил "Локо" 3 млн евро за полугодовую аренду Миранчука и 15 "лимонов" в случае дальнейшего выкупа контракта.

При этом, как сообщает Чемпионат.Com, сам футболист был согласен на переход, но в этой возможности ему отказал главный тренер "красно-зеленой" команды Семин. Как уже сообщали Вести.Ru, помимо "Милана" на Миранчука строили планы еще два клуба из Италии – "Ювентус" и "Лацио", также полузащитником интересовался английский "Манчестер Юнайтед". Но тренер решил, что игрок должен отработать действующий контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

Источник: Вести

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