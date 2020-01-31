В Батайске сожгли 68 новых натуральных шуб из-за неправильно закрепленных чипов

В Батайске сожгли 68 новых натуральных шуб из-за неправильно закрепленных чипов

31.01.2020, 18:33, Новости дня

В Батайске после решения суда сожгли 68 натуральных шуб, найденных с неправильно закрепленными чипами во время рейда по магазинам Ростова-на-Дону.

ГТРК "Дон-ТР" сообщила, что такие чипы легко отсоединить и прикрепить к другой верхней одежде, что считается грубым финансовым нарушением.

 

Издание также процитировало слова начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора РО Наталья Живая, сотрудники которой сожгли шубы: "Продукция была арестована. Дело возбудили и направили в суд для решения вопроса о наложении штрафа и конфискации имущества. Судом было принято такое решение и мы привели его в исполнение".

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Мужчина, погибший во время обрушения при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, работал без страховочного ремня, сообщил представитель «СКА-Арены» (концессионер по реконструкции и эксплуатации СКК). «Там действительно была нарушена техника безопасности. Он работал на высоте без страховочного ремня», – сообщил представитель «СКА-Арены», передает ТАСС. Напомним, при демонтаже крыши здания Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» произошло […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика