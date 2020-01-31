Кубок Испании. «Барселона» сыграет со своими обидчиками

Кубок Испании. «Барселона» сыграет со своими обидчиками

31.01.2020, 18:32, Новости дня

Королевская федерация футбола Испании провела жеребьевку стадии 1/4 финала Кубка стран, матчи которой пройдут 4-6 февраля нынешнего года. Чемпионы страны из "Барселоны" сыграют в гостях с "Алетиком" из Бильбао, которому каталонцы проиграли на старте нынешнего первенства Ла Лиги (0:1).

Мадридскому "Реалу" в смысле места проведения четвертьфинала повезло гораздо больше: "Королевский клуб" на домашней арене будет принимать соперников из "Реала Сосьедад". Две другие пары составили (хозяева поля названы первыми): "Гранада" – "Валенсия", "Мирандес" – "Вильярреал".

Источник: Вести



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