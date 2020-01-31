Яблонский настаивает, что Россия должна заплатить

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от РФ за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Как передает РИА Новости, об этом дипломат рассказал в интервью Radio Zet, подчеркнув, что данную тему необходимо поднимать постоянно, так как она не имеет срока давности. При этом он подчеркнул, что в нынешней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Россией связаны с рядом трудностей.

С данной точкой зрения солидарен лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, который ранее проинформировал общественность о том, что Москва, как и Берлин, должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

В свою очередь, российские политики не раз обращали внимание на попытки ряда западных стран переписать историю.

Так, в середине декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин отметил, что некоторые страны Европы, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении РФ есть документы о соответствующих переговорах.

Он также рассказал, как польский посол в Третьем рейхе пообещал поставить Адольфу Гитлеру памятник за планы выслать евреев в Африку.

Эти слова Путина вызвали возмущение у официальной Варшавы, где пытаются возложить ответственность за начало войны на СССР, ссылаясь на пакт Молотова — Риббентропа.

В октябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда сообщил о необходимости Германии возместить ущерб. В Берлине ответили, что уже выплатили крупные репарации и больше ничего платить не будут.

Польские власти также выдвигали претензии к России, поскольку, по их мнению, Польша отказалась от выплат со стороны ГДР под давлением СССР. Москва ответила, что Варшава не имеет права на репарации.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Еще два человека госпитализированы на территории России с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области. Муж и жена с признаками ОРВИ сами обратились к медикам. Супруги недавно вернулись из Китая, пишет телеграм-канал «Подъем».