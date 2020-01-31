Владелец Victoria’s Secret намерен продать компанию Victoria’s Secret – СМИ

82-летний владелец компании по производству и продаже нижнего белья Victoria’s Secret, миллиардер Лесли Векснер намерен продать бренд. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Причиной стало падение продаж. В зимний предпраздничный период их уровень снизился на 12%.

Как рассказал инсайдер, Векснер может продать Victoria’s Secret частично или полностью и остаться председателем компании.

Векснер возглавляет компанию L Brands с момента ее основания в 1963 году. Он является главным акционером L Brands (его доля около 17%).

Компании L Brands принадлежат марки Victoria’s Secret, Pink, Bath & Body Work. Капитализация компании сейчас составляет $5,68 млрд. Самый высокий показатель был в 2015 году – $29 млрд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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