Эксперт оценил качество современной водки и назвал причины ее не пить

Современная водка – это отвратительное позорное пойло, спирт-ректификат, разведенный водой, и не стоит марать имя Дмитрия Менделеева, связывая его с изобретением этого напитка, сообщил газете ВЗГЛЯД исследователь алкоголя, директор Школы сомелье Эркин Тузмухамедов.
31 января принято считать днем рождения русской водки, поскольку именно в этот день в 1865 году защитил свою диссертацию «О соединении спирта с водою» знаменитый ученый Дмитрий Менделеев.
«Менделеев первым доказал, что не объемными, а весовыми частями нужно соединять спирт с водой, и что при разных температурах происходит разное увеличение и сжатие объема. Не стоит мешать имя великого ученого с водкой», – говорит Тузмухамедов.
По мнению сомелье, нынешняя русская водка – не что иное, как «ужасное и позорное пойло», разведенный водой спирт, который придумали финансисты и налоговики вроде Сергея Витте, министра финансов Российской империи.
«Водка в гастрономии сейчас выполняет именно ту роль, которую она должна была выполнять в технике, в промышленности – она по сути растворитель. Когда вы съели что-то жирное, вам нужно смыть вот это ощущение, этот вкус. Поэтому она выполняет исключительно роль растворителя. Это абсолютно нормальная, приемлемая вещь, потому что когда вы пьете коньяк, джин, вино, у вас все равно остается послевкусие, а водка ничего не оставляет. Она просто промывает полость рта – так же, как и жидкости для полоскания во время чистки зубов. В водке нет вкуса и аромата исходного сырья. В виски, роме, джине, коньяке есть, а в водке – нет», – говорит Тузмухамедов.
Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн предположил, что популярность водки в РФ объясняется прежде всего «низкой ценой одного градуса алкоголя».
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